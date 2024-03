Enthüllungen erschüttern Geri Halliwell: Steht "Ginger Spice" zu Christian Horner?

Brisante WhatsApp-Chats zwischen Red-Bull-Teamchef Christian Horner und einer Mitarbeiterin werfen Schatten auf seine Ehe mit Spice Girl Geri Halliwell.

Seit Wochen steht Christian Horner, der Teamchef von Red Bull in der Formel 1, im Zentrum von Anschuldigungen. Ihm wird unangemessenes Verhalten gegenüber einer Mitarbeiterin vorgeworfen. Red Bull hat daraufhin eine externe Anwaltskanzlei mit der Untersuchung der Vorwürfe beauftragt. Diese Untersuchung wurde kürzlich abgeschlossen, mit dem Ergebnis, dass Horner entlastet wurde.

Neue Enthüllungen trüben das Bild

Doch die Entlastung Horners wurde jüngst durch die Veröffentlichung anzüglicher Nachrichten zwischen ihm und der betreffenden Mitarbeiterin in Frage gestellt. Darunter soll sich auch ein unangebrachtes Foto befinden. Diese Nachrichten wurden von einer anonymen Quelle an die Öffentlichkeit gebracht.

Die E-Mail, die alles ändern könnte

Eine E-Mail mit 79 Screenshots vermeintlicher WhatsApp-Nachrichten zwischen Horner und der Mitarbeiterin hat am Donnerstagabend für neue Aufmerksamkeit gesorgt. Die Inhalte dieser Nachrichten werfen Fragen auf und könnten für Geri Halliwell schwer zu verarbeiten sein.

Geri Halliwells Schweigen

Geri Halliwell, seit 2015 mit Horner verheiratet und Mutter ihres gemeinsamen Sohnes Montague George Hector, hat sich bisher nicht öffentlich zu den Anschuldigungen geäußert. Das letzte Mal zeigte sie sich am 1. Januar öffentlich an seiner Seite. Seit dem Bekanntwerden der internen Untersuchung gegen Horner hat Halliwell keine neuen Beiträge in den sozialen Medien veröffentlicht.