Enthüllt! Diese Comedy-Stars sind in der neuen Staffel von "LOL: Last One Laughing" mit Bully Herbig dabei

In der neuen Staffel von "LOL: Last One Laughing" sind ganz neue Gesichter dabei. Die erste deutsche Comedy-Gameshow auf Amazon Prime verspricht ein ultimativer Wettkampf um Ernsthaftigkeit und Lachanfälle.

In der beliebten Amazon Prime Video-Show "LOL: Last One Laughing", die von Michael Bully Herbig (55, bekannt aus „Der Schuh des Manitu“) moderiert wird, steht die fünfte Staffel vor der Tür. Die Sendung, die regelmäßig Streaming-Rekorde bricht, bleibt ihrem Grundprinzip treu: Lachen bedeutet das Aus.

Moderatorin und Sängerin Ina Müller. ©APA/AFP/POOL/TOBIAS SCHWARZ

Comedy-Größen

In den bisherigen vier Staffeln und einem Weihnachts-Special waren bereits zahlreiche Comedy-Größen zu Gast, doch die kommende Staffel verspricht, noch einen Schritt weiter zu gehen. Wie "Bild.de" exklusiv berichtete, werden dieses Mal auch Stars aus der Musik- und Filmwelt teilnehmen. Unter den Neuzugängen finden sich die Kult-Sängerin und Moderatorin Ina Müller (58) sowie der Filmstar Elyas M'Barek (41).

Elyas M'Barek und seine Frau Jessica ©APA/dpa/Felix Hörhager

Neue und alt bekannte Gesichter

Elyas M'Barek ist besonders bekannt für seine Rolle in der "Fack ju Göhte"-Trilogie, die in deutschsprachigen Kinos über 21 Millionen Zuschauer begeisterte. Ina Müller wiederum ist für ihre launigen Auftritte in der Sendung „Inas Nacht“ bekannt. Sie werden an der Seite bekannter Gesichter wie Hazel Brugger (30), Mirja Boes (52), Ralf Schmitz (49), Michael Kessler (56), Torsten Sträter (57), Olaf Schubert (56), Meltem Kaptan (43) und Otto Waalkes antreten, über dessen Teilnahme "Bild.de" ebenfalls exklusiv berichtete. Otto Waalkes gilt als eine Legende der deutschen Comedy-Szene.

"Comedy-Godfather" Otto Waalkes. ©APA

50.000 Euro für einen guten Zweck

Wie in den vorherigen Staffeln werden alle zehn Stars von 40 Kameras überwacht und müssen sich der Herausforderung stellen, nicht zu lachen, um im Spiel zu bleiben. Dem Gewinner winkt eine Siegprämie von 50.000 Euro, die einem guten Zweck zugutekommt.

self all Open preferences.

Macht "Bully" selbst auch mit?

Trotz des Wunsches vieler Fans wird Gastgeber Michael Bully Herbig in dieser Staffel nicht selbst an der Herausforderung teilnehmen. Ob sich das in Zukunft ändern wird, bleibt abzuwarten.

self all Open preferences.