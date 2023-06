"Entführung" bei Junggesellenabschied in Turin: Neun Anzeigen

In Helmen und mit Spielzeugpistolen bewaffnet haben neun Italiener in Trofarello unweit von Turin einen Mann aus seiner Wohnung entführt, ihn gefesselt und in einen Lieferwagen gesperrt.

Bei dem fiktiven terroristischen Kommando, das den Überfall inszenierte, handelte es sich eigentlich um eine Gruppe von Freunden, die einen aufregenden Junggesellenabschied geplant hatten. Der Überfall löste Panik unter den Nachbarn des künftigen Bräutigams aus, die die Polizei alarmierten.

Anzeige gegen neun Männer erstattet

Nachdem die Polizisten den Vorfall rekonstruiert hatten, erstatteten sie Anzeige gegen die neun Männer im Alter zwischen 23 und 31 Jahren und beschlagnahmten die Kidnapper-Ausrüstung der Männer, die an islamistische Organisationen erinnerten, berichteten italienische Medien. Die Polizisten konnten die Gruppe dank der Nummernschilder der von dem "Kommando" benutzten Fahrzeuge aufspüren.