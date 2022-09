Entführt, verschleppt, verschwunden

Was auf europäischem Boden mit Asylwerbern passiere, sei unerträglich, sagt Migrationsforscher Knaus.

In Österreich liegen die Asylantragszahlen wieder auf Rekordniveau. Migrationsforscher Gerald Knaus warnt aber davor, den Gesamtüberblick zu verlieren: „An den Außengrenzen kommen nicht mehr Menschen irregulär in die EU, als in den vier Jahren zuvor.“ Den Anstieg der Asylanträge in Österreich begründet er unter anderem damit, dass sich viele Menschen in der EU ein weiteres Mal auf den Weg gemacht hätten. So sei in Griechenland etwa der Druck auf Asylwerber gestiegen oder die Verhältnisse in anderen Ländern so schlecht, dass sie weiterziehen. „Wer an der Grenze zu Österreich aufgefasst wird, muss einen Asylantrag stellen“, egal ob das Ziel die Republik gewesen sei, sagt Knaus.