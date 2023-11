Entdecke Deine Zukunft: Tage der offenen Tür an Vorarlberger Schulen

Zahlreiche Schulen in Vorarlberg öffnen ihre Türen für SchülerInnen und Eltern. Eine ideale Gelegenheit, um Einblicke in das vielfältige Bildungsangebot in Vorarlberg zu erhalten.

Hier finden Sie und Ihre Kinder eine Auflistung verschiedener Informationsveranstaltungen.

November/Dezember 2023

BORG Götzis : Am Donnerstag, den 30. November 2023, von 18:00 bis 20:30 Uhr, präsentiert das Bundesoberstufenrealgymnasium Götzis seine Schwerpunkte in Musik, bildender Kunst und Naturwissenschaften. Ein virtueller Rundgang ist bereits jetzt unter borg-goetzis.at möglich. Die Schule hat jeweils einen musischen, bildnerischen und naturwissenschaftlichen Zweig.

: Am Donnerstag, den 30. November 2023, von 18:00 bis 20:30 Uhr, präsentiert das Bundesoberstufenrealgymnasium Götzis seine Schwerpunkte in Musik, bildender Kunst und Naturwissenschaften. Ein virtueller Rundgang ist bereits jetzt unter borg-goetzis.at möglich. Die Schule hat jeweils einen musischen, bildnerischen und naturwissenschaftlichen Zweig. Mittelschule Blons Großwalsertal : Die Mittelschule Blons Großwalsertal erwartet am 30. November und 1. Dezember 2023 VolkschülerInnen und ihre Eltern. Weitere Informationen finden Interessierte unter ms-grosseswalsertal.vobs.at.

: Die Mittelschule Blons Großwalsertal erwartet am 30. November und 1. Dezember 2023 VolkschülerInnen und ihre Eltern. Weitere Informationen finden Interessierte unter ms-grosseswalsertal.vobs.at. Bezauer Wirtschaftsschulen : Am Freitag, den 1. Dezember 2023, von 13:30 bis 17:00 Uhr, öffnen die Bezauer Wirtschaftsschulen ihre Türen. Details gibt es auf www.bws.ac.at.

: Am Freitag, den 1. Dezember 2023, von 13:30 bis 17:00 Uhr, öffnen die Bezauer Wirtschaftsschulen ihre Türen. Details gibt es auf www.bws.ac.at. Bundesgymnasium Gallusstraße : Das BG Gallusstraße in Bregenz veranstaltet seinen Tag der offenen Tür am 1. Dezember 2023. Anmeldungen sind bis zum 19. November 2023 auf www.bg-gallus.at möglich.

: Das BG Gallusstraße in Bregenz veranstaltet seinen Tag der offenen Tür am 1. Dezember 2023. Anmeldungen sind bis zum 19. November 2023 auf www.bg-gallus.at möglich. Mittelschule Schruns-Grüt : Die Mittelschule Schruns-Grüt bietet am 1. Dezember 2023 ein umfassendes Programm für SchülerInnen und einen Informationsabend für Eltern.

: Die Mittelschule Schruns-Grüt bietet am 1. Dezember 2023 ein umfassendes Programm für SchülerInnen und einen Informationsabend für Eltern. HLH Riedenburg : Am Samstag, den 2. Dezember 2023, von 8:00 bis 12:00 Uhr, stellt die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe Riedenburg ihre Bildungsangebote vor. Eine weitere Schulführung ist am 26. Jänner 2024 geplant.

: Am Samstag, den 2. Dezember 2023, von 8:00 bis 12:00 Uhr, stellt die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe Riedenburg ihre Bildungsangebote vor. Eine weitere Schulführung ist am 26. Jänner 2024 geplant. HTL Bregenz : Die HTL Bregenz lädt am 2. Dezember 2023 von 9:00 bis 15:00 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Anmeldung und Informationen unter htl-bregenz.at.

: Die HTL Bregenz lädt am 2. Dezember 2023 von 9:00 bis 15:00 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Anmeldung und Informationen unter htl-bregenz.at. Privatgymnasium Riedenburg : Das Privatgymnasium Riedenburg öffnet am 2. Dezember 2023 von 8:00 bis 12:00 Uhr seine Pforten. Weitere Informationen gibt es unter www.privatgymnasium-riedenburg.at.

: Das Privatgymnasium Riedenburg öffnet am 2. Dezember 2023 von 8:00 bis 12:00 Uhr seine Pforten. Weitere Informationen gibt es unter www.privatgymnasium-riedenburg.at. BG Bregenz Blumenstraße : Das BG Bregenz Blumenstraße veranstaltet seinen Tag der offenen Tür am Freitag, den 15. Dezember 2023, von 14:30 bis 17:00 Uhr. Keine Anmeldung erforderlich.

: Das BG Bregenz Blumenstraße veranstaltet seinen Tag der offenen Tür am Freitag, den 15. Dezember 2023, von 14:30 bis 17:00 Uhr. Keine Anmeldung erforderlich. Mittelschule Nenzing: Am Freitag, den 15. Dezember 2023, stellt die Mittelschule und Sportmittelschule Nenzing ihr Angebot vor. Detaillierte Informationen finden Sie unter info.smsne.at. Der Aufnahmetest für die Sportmittelschule findet am 18. Jänner 2023 statt.

Jänner 2024

Bundeshandelsakademie Lustenau : SchülerInnen und Eltern sind am Freitag, den 12. Jänner 2024, von 14:00 bis 17:00 Uhr willkommen, um das vielseitige Ausbildungsangebot der Bundeshandelsakademie Lustenau kennenzulernen.

: SchülerInnen und Eltern sind am Freitag, den 12. Jänner 2024, von 14:00 bis 17:00 Uhr willkommen, um das vielseitige Ausbildungsangebot der Bundeshandelsakademie Lustenau kennenzulernen. Mittelschule Hard Mittelweiherburg : Die Kreativ-MS Hard Mittelweiherburg lädt am Dienstag, den 16. Jänner 2024, zu einem Informationsabend ein. Vom 15. bis 17. Januar 2024 sind zudem Unterrichtsbesuche nach vorheriger Anmeldung möglich.

: Die Kreativ-MS Hard Mittelweiherburg lädt am Dienstag, den 16. Jänner 2024, zu einem Informationsabend ein. Vom 15. bis 17. Januar 2024 sind zudem Unterrichtsbesuche nach vorheriger Anmeldung möglich. Mittelschule Zwischenwasser-Muntlix : Am 16. Jänner 2024 findet von 8:00 bis 11:15 Uhr ein spezielles Programm für ViertklässlerInnen statt. Am Abend gibt es ab 19:30 Uhr eine Informationsveranstaltung für Eltern.

: Am 16. Jänner 2024 findet von 8:00 bis 11:15 Uhr ein spezielles Programm für ViertklässlerInnen statt. Am Abend gibt es ab 19:30 Uhr eine Informationsveranstaltung für Eltern. Bundeshandelsakademie Bludenz : Die Bundeshandelsakademie Bludenz veranstaltet am 19. Jänner 2024 von 15:00 bis 18:00 Uhr ihren Tag der offenen Tür. Interessierte können sich auch für die Chancentage vom 20. bis 24. November 2023 anmelden.

: Die Bundeshandelsakademie Bludenz veranstaltet am 19. Jänner 2024 von 15:00 bis 18:00 Uhr ihren Tag der offenen Tür. Interessierte können sich auch für die Chancentage vom 20. bis 24. November 2023 anmelden. Bundeshandelsakademie Bregenz : Am 19. Jänner 2024 von 14:00 bis 17:00 Uhr präsentiert die Bundeshandelsakademie Bregenz ihre verschiedenen Bildungszweige. Weitere Informationen sind unter www.hak-bregenz.ac.at verfügbar.

: Am 19. Jänner 2024 von 14:00 bis 17:00 Uhr präsentiert die Bundeshandelsakademie Bregenz ihre verschiedenen Bildungszweige. Weitere Informationen sind unter www.hak-bregenz.ac.at verfügbar. Bundeshandelsakademie Feldkirch : Die Bundeshandelsakademie Feldkirch lädt am 19. Jänner 2024 von 15:00 bis 19:00 Uhr zu ihrem Tag der offenen Tür ein.

: Die Bundeshandelsakademie Feldkirch lädt am 19. Jänner 2024 von 15:00 bis 19:00 Uhr zu ihrem Tag der offenen Tür ein. HLW Rankweil: Die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe Rankweil öffnet am 19. Jänner 2024 von 14:30 bis 19:30 Uhr ihre Türen. Interessierte können sich über die Zweige HLK Mediendesign und HLW Multi Lingua informieren.