Enormer Anstieg bei Corona-Neuinfektionen in Österreich

Mit 2.693 registrierten Corona-Neuinfektionen von Dienstag auf Mittwoch ist diese Zahl wieder deutlich in die Höhe geschnellt.

Lage in Spitälern weiter stabil

Zahlen aus den Bundesländern

Seit Ausbruch der Pandemie hatten 753.832 Tests ein positives Ergebnis, 722.586 Menschen haben sich von einer Infektion wieder erholt. In Wien gab es erneut die meisten registrierten Neuinfektionen mit 793 Fälle, gefolgt von Oberösterreich mit 606 Fällen und die Steiermark mit 443 Fällen. In Niederösterreich gab es 334 Fälle, in Tirol 199, in Salzburg 173, in Vorarlberg 55, in Kärnten 52 und im Burgenland 38 Fälle.