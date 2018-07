Enorme Nachfrage: Hitze bewirkt Ansturm auf Klimaanlagen in Vorarlberg

Die hohen Temperaturen kurbeln im Ländle den Verkauf von Klimaanlagen an. Experten geben Tipps, welche Fehler bei der Anschaffung unbedingt vermieden werden sollten.

Vorarlberg ächzt derzeit unter Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke. Freibadbesucher und Sonnenanbeter freuen sich zwar über Sommer und Sonnenschein, doch die Hitze sorgt nicht überall für Hochstimmung. So etwa am Arbeitsplatz oder in den eigenen vier Wänden, wo selbst Abdunkelung, Ventilatoren oder ähnliche Maßnahmen kaum Hitze-Linderung verschaffen. Wenn dann auch die Nächte nicht mehr für die ersehnte Abkühlung sorgen, steigt das Interesse an sonstigen Raumkühlern.

Vorarlberger fragen verstärkt nach Klimaanlagen Ein Umstand, den auch Landesinnungsmeister für Heizung und Sanitäranlagen, Karl-Heinz Strele, bestätigt. “Wetterbedingt steigt auch in Vorarlberg das Interesse an Klimaanlagen”. Ob nun in Büros, Gewerbe, Industrie oder im privaten Bereich – überall nehme die Nachfrage nach Klimaanlagen zu. Ein Trend, der sich in den letzten vier, fünf Jahren in Vorarlberg intensiviert habe. Zuvor sei die Nachfrage von Jahr zu Jahr nur leicht angestiegen. Auch Roland Schuster, Geschäftsführer beim Vorarlberger Installationsbetrieb Intemann, weiß von einer gesteigerten Nachfrage zu berichten. Allerdings: “Meist wird leider erst nachgefragt, wenn die erste Hitzewelle spürbar wird”, so Schuster auf VOL.AT-Nachfrage.

VOL.AT/Steurer ©VOL.AT/Steurer

Mit Wartezeiten muss gerechnet werden Aufgrund des derzeitigen Ansturms müssen Kunden mit Wartezeiten rechnen, so Strele. Er spricht von “ein bis sechs Wochen”, je nach Anwendungsbereich und Art der Klimaanlage. Hauptsächlich nachgefragt werden Split-, und Monoblock-Klimaanlagen, sowie Wärmepumpen und kontrollierte Wohnraumlüftungen bei Neubauten.

Unterschiedliche Wirkungsweisen Split-Klimaanlagen arbeiten mit zwei separaten Komponenten: Das Kühlgerät ist im Zimmer, während der Kompressor an der Außenwand angebracht wird. Mögliche Umbauarbeiten sind laut Strele – gute Planung vorausgesetzt – meist einfach zu bewältigen.

Am meisten Strom verbrauchen Monoblock-Anlagen. Sie können aber ohne große Umbauarbeiten eingesetzt werden. Verstärkt hat sich laut Strele der Trend zu Wärmepumpen, welche vor allem bei Neubauten eine Option sind. Diese seien “sehr zu empfehlen”. Die Kühlung erfolgt bei dieser Variante über die Fußbodenheizung. Mittlerweile würden diese öfter verbaut als Split-Anlagen.

Symbolbild/Bilderbox ©Symbolbild/Bilderbox

Experten-Tipps Der Vorteil liege auf der Hand: Bei Split-Anlagen müsse darauf geachtet werden, dass es zu keinen Geräuschbelästigungen kommt, hier sei Schallschutz ein Thema. Ein Nachteil, der bei Wärmepumpen komplett entfalle. Auch müssten sich Klimaanlagen-Interessierte nicht um Optik und möglicherweise entstehendem Luftzug sorgen. Ebenso wird bei Neubauten oft eine kontrollierte Wohnraumlüftung eingeplant, wie Roland Schuster ausführt. Diese bringt gekühlte Luft in jeden Raum des Hauses.

Symbolbild/Bilderbox ©Symbolbild/Bilderbox

Generell rät Strele Häuslebauern dazu, sich gut beraten zu lassen. Die Geräte sollten energieeffizient – es gibt auch bei Klimaanlagen Energieeffizienz-Klassen – und leistungsfähig sein. Billiggeräte mit schlechtem Wirkungsgrad kämen auf Dauer teurer.

Industrie- und Gewerbe: Auch hier Run auf Klimaanlagen Im Industrie- und Gewerbebereich sind Klimaanlagen laut Roland Schuster mittlerweile Standard. Bei der Firma Intemann, welche sich auf diesen Bereich spezialisiert hat, sei die Nachfrage in den letzten 10 Jahre deutlich gestiegen. “Es gibt kaum mehr ein Büro, das nicht gekühlt ist”, so Schuster. Bei öffentlichen und Gewerbebauten sei es seit längerem üblich, die Innenräume zu kühlen. Dies geschehe in der Regel durch klassische Klimaanlagen, welche über zentrale Zu- und Abluftgeräte via Kanalverteilnetz gekühlte Luft in die Räume einbringen und absaugen.