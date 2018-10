Englische Woche für die Roten Teufel

Der HC Hard ist am Mittwochabend in der Stahlstadt Linz zu Gast.

Reisen heißt es derzeit für Handball-Vizemeister ALPLA HC Hard. Erst am Samstagabend waren die Roten Teufel vom Bodensee im Hinspiel der 2. Qualifikationsrunde zum EHF-Cup bei den OCI-LIONS in Sittard (NED) zu Gast und erzielten mit dem 23:23 eine ausgezeichnete Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Samstag (19 Uhr, Sporthalle am See) in Hard.

Zuvor müssen die Schützlinge von Cheftrainer Klaus Gärtner in einer englischen Woche am Mittwoch (18.30 Uhr, Kleinmünchen) im vorgezogenen Spiel der 7. Hauptrunde in der spusu LIGA beim tabellensiebten HC LINZ AG ran.

Bei den fünftplatzierten Vorarlbergern ist Abwehrchef Max Hermann wieder mit dabei. Der 27-Jährige fehlte zuletzt wegen einer fiebrigen Erkältung. Dafür fehlen die verletzten Dominik Schmid, Gerald Zeiner, Risto Arnaudovski und Ivan Horvat in der Stahlstadt weiterhin.

Die jungen Oberösterreicher, die seit dieser Saison von Zoltan Csordas trainiert werden, präsentierten sich zuletzt als eine Mannschaft mit Höhen und Tiefen. „Linz deckt in der Abwehr verschiedene Varianten. Im Angriff gehen sie ein hohes Tempo und sind dadurch fehleranfällig,“ so Hard-Cheftrainer Klaus Gärtner.

Für den 43-Jährigen ist es wichtig, dass sein Team in der Abwehr sicher steht. „Aus einer sicheren Abwehr heraus wollen wir schnelle Gegentore erzielen. Im Positionsangriff müssen wir jedoch geduldig auf unsere Chancen warten,“ erklärt der Harder Chefcoach.

Nach dem Auswärtsspiel in der spusu LIGA beginnt für die Harder Eurofighter die Vorbereitung auf das Rückspiel in der 2. Qualifikationsrunde zum EHF-Cup gegen die OCI-LIONS aus den Niederlanden. Anpfiff am Samstag in der Sporthalle am See ist um 19 Uhr.

7. Hauptrunde spusu LIGA, Mittwoch:

HC Linz AG – ALPLA HC Hard, 18.30 Uhr, SNMS Kleinmünchen, SR Wallner/Weber (NÖ)