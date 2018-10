Englische Woche als Wegweiser in der Vorarlbergliga

Ein Marathonprogramm bestreiten Vorarlbergs Amateurkicker in dieser Saison.

Für die 17 teilnehmenden Vereine in der Vorarlbergliga ist es schon die siebente englische Woche seit dem frühesten Saisonstart in der Geschichte. Innert 48 Stunden bestreiten die Klubs in der höchsten Spielklasse des Landes die nächsten zwei Spieltage. Noch immer dürfen sich elf der siebzehn VL-Vereine reelle Chancen auf einen Startplatz für die nächstjährige Eliteliga ausrechnen. Nur durch wenige Punkte sind die Vereine in der V-Liga getrennt, die letzte englische Woche gilt aber als Wegweiser, auch in Hinblick auf den Winterkönig. Gleich zwei Schlager stehen morgen am Nationalfeiertag auf dem Zettel der Ländle-Fußballfamilie. Tabellenführer Wolfurt ohne den gesperrten Standardtorhüter Luka Hammer und Exprofi Serkan Aslan empfängt den Fünften Röthis. Bei den Vorderländern fehlt Routinier Mario Bolter an allen Ecken und Enden. Der zweitplatzierte Dornbirner SV bekommt es mit dem Sechsten, den Austria Lustenau Amateuren zu tun. Die Mannschaft der Stunde, SW Bregenz eröffnet mit dem Heimspiel gegen Rankweil den Spieltag. Die Bodenseestädter mit den Torgaranten Daniel Sobkova und Thomas Pineiro feierten zuletzt fünf Siege in Folge und stehen am Podium.