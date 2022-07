Englands Frauen nach 4:0 gegen Schweden im Heimfinale

Englands Fußballerinnen stehen nach einem verdienten 4:0-Sieg gegen Schweden im Heimfinale am kommenden Sonntag.

Im ersten Halbfinale der Europameisterschaft der Frauen trafen die Engländerinnen in Sheffield auf das Team aus Schweden. Dabei ging England nach dem bisherigen Turnierverlauf als Favorit in das Spiel. Die erste große Chance hatten aber die Schwedinnen, doch Blackstenius scheiterte per Kopf an der Latte. England fand gegen aggressiv auftretende Schwedinnen in der ersten halben Stunde nicht wirklich ins Spiel, erzielte in der 34. Minute jedoch das zu diesem Zeitpunkt überraschende 1:0. Nach Vorarbeit von Bronze sorgte Mead sehenswert für die Führung. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause.