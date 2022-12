England steht als nächster WM-Viertelfinalist fest

Die "Three Lions" besiegen Senegal am Ende klar mit 3:0 und stehen damit im WM-Viertelfinale, wo das Duell gegen Weltmeister Frankreich wartet.

Im vierten Achtelfinale trafen England und Senegal aufeinander. Der EM-Finalist aus dem Jahr 2021 ging als Favorit in dieses "Duell der Löwen" (Three Lions gegen Les Lions de la Teranga).

Der amtierende Afrikameister bewies dann allerdings in der ersten halben Stunde, welch unangenehm zu bespielende Mannschaft die Truppe von Aliou Cisse sein kann. Die Engländer fanden keinen Raum vor und so war das Offensivspiel der Southgate-Elf über weite Strecken zu statisch und deswegen nicht vorhanden. Chancen gab es nur auf der Gegenseite, Sarr (23.) und Dia (32.) ließen gute Gelegenheiten zur Führung allerdings aus.

Effiziente Engländer

Nun war der Knoten im Spiel der "Three Lions" geplatzt und noch vor dem Pausenpfiff sollte der zweite Treffer fallen. Bellingham leitete mit einer Balleroberung in der eigenen Hälfte den perfekten Konter ein. Foden nahm das Zuspiel von Bellingham an, spielte allerdings sofort weiter auf den freistehenden Kane und dieser schloss trocken ab. Damit konnte sich der Topstürmer auch erstmals in der Torschützenliste bei dieser WM-Endrunde eintragen.