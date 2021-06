England holt den Gruppensieg - Kroatien löst Achtelfinalticket

Dank des 1:0-Siegtreffers von Raheem Sterling gewinnt England gegen Tschechien und sichert sich den Gruppensieg. Kroatien reicht ein 3:1-Erfolg gegen Schottland ebenfalls zum Aufstieg ins Achtelfinale.

Im Londoner Wembley Stadion trafen mit Tschechien und England zwei Mannschaften aufeinander, die das Achtelfinalticket bereits fix in der Tasche hatten. Es ging aber im direkten Duell noch um den Gruppensieg, die Hausherren benötigten einen Sieg, um Platz eins zu erobern.

Sterling schießt Three Lions zu Gruppensieg

Die Southgate-Elf legte auch gleich gut los, nur die Stange verhinderte die frühe Führung durch Sterling. Der Stürmer von Manchester City durfte dann aber in Minute zwölf jubeln, nach einer Flanke von Grealish musste der 26jährige im Zentrum nur noch vollenden.

Stürmerstar Kane hatte dann noch die Chance auf 2:0 zu erhöhen, scheiterte aber am tschechischen Keeper. Die Osteuropäer kamen mit weiterer Fortdauer ihrerseits besser in die Partie, mit der knappen Führung der Three Lions wurden dann aber die Seiten gewechselt.