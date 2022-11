England fixiert Gruppensieg - USA holt sich Achtelfinalticket

Während England den Nachbarn aus Wales klar mit 3:0 bezwingt, sichert sich die USA nach einem knappen 1:0 gegen den Iran den Aufstieg ins Achtelfinale.

In Gruppe B hatten vor den abschließenden Partien alle 4 Teams noch die Chance auf den Aufstieg ins Achtelfinale. Die beste Ausgangslage hatten die Engländer, denen im "Battle of Britain" gegen Wales bereits ein Zähler fürs Weiterkommen reichen würde. Das zweite Duell zwischen der USA und dem Iran war nicht nur im sportlichen Sinne brisant, da auch die politische Lage zwischen diesen beiden Ländern seit Jahrzehnten mehr als angespannt ist.

Zum insgesamt 104. Mal trafen die beiden Nachbarn von der britischen Inseln heute aufeinander. Die Engländer waren dann in Halbzeit eins - ohne zu glänzen - das klar aktivere Team, von den Walisern war offensiv wie schon im ganzen Turnier fast nichts zu sehen. Die beste Gelegenheit fand Rashford nach Kane-Zuspiel vor, scheiterte aber an Keeper Ward (10.). Auf der Gegenseite gab es nur eine einzige Annäherung, Allen schoss in der Nachspielzeit aber deutlich drüber.

Doppelschlag bringt Entscheidung

Der Altstar der "Red Dragons, Gareth Bale, kam zu Wiederbeginn nicht mehr aufs Feld, für den 33jährigen verlief diese Endrunde mit Ausnahme seines Elfmetertreffers gegen die USA alles andere als wunschgemäß.

Fünf Minuten waren in dieser zweiten Halbzeit absolviert, da sollten die "Three Lions" mit einem Doppelschlag die Entscheidung herbeiführen. Zunächst zimmerte Rashford einen Freistoß direkt in die Maschen (50.), nicht einmal zwei Minuten später erhöhte Foden nach Zuspiel von Kane auf 2:0. In der 68. Minuten schraubte Rashford mit seinem zweiten Treffer des Abends sein Torkonto bei dieser WM auf insgesamt drei Tore und erhöhte auf 3:0.

Es blieb schließlich beim klaren 3:0 für die Engländer, die damit als Gruppensieger ins Achtelfinale aufsteigen. Für Wales ist das Turnier nach drei Spielen und nur einem Punkt und einem Treffer damit beendet. In der Runde der letzten 16 Teams treffen die "Three Lions" auf das Team aus Senegal.

Ticker Wales - England

self all Open preferences.

Nach nervösem Beginn übernahmen die US-Amerikaner recht schnell das Kommando in dieser Partie. Der Iran konzentrierte sich aufs Verteidigen, ließ sich im Verlauf der ersten 45 Minuten allerdings immer weiter in die eigene Hälfte drängen. Wie die US-Akteure aber während dieser WM auch schon einige Male zeigten, war das Herausarbeiten von nennenswerten Torchancen eine Herausforderung.

Pulisic trifft

In der 38. Minute fiel dann aber doch die verdiente Führung für die Berhalter-Elf. McKennie mit einer weiten Flanke, Dest legte per Kopf mit viel Übersicht auf Pulisic ab und der Chelsea-Legionär konnte aus kurzer Distanz einschieben. Mit der 1:0-Führung aus US-Sicht ging es auch in die Pause, die Schussstatistik sprach mit 8:0 eine deutliche Sprache. Eine schlechte Nachricht gab es für die Amerikaner aber dennoch, Torschütze Pulisic verletzte sich bei seinem Tor und musste zu Wiederbeginn in der Kabine bleiben. Für ihn kam der Ex-Salzburger Aaronson neu aufs Feld.

Die Iraner kamen dann mit mehr Schwung aus der Pause, neun Minuten nach Wiederbeginn kamen die Perser dann auch zur ersten Gelegenheit an diesem Abend. Ghoddos kam im Strafraum zum Kopfball, setzte die Kugel allerdings drüber.

USA retten Vorsprung über die Zeit

Die Amerikaner ließen sich im weiteren Verlauf immer mehr in die eigene Hälfte zurückdrängen. Auf Seiten des Iran wurde ein Offensivakteur nach dem anderen eingewechselt, um doch noch zum Ausgleich zu kommen. Pouraliganji kam diesem mit einem Kopfball in der Nachspielzeit am nächsten, die Kugel landete allerdings neben dem Gehäuse. US-Keeper Turner hatte in Minute 98 dann auch noch das Glück auf seiner Seite, als er das Spielgerät nach einer weiten Flanke zwischen die Beine bekam, ein Mitspieler die Szene aber bereinigen konnte.

Es blieb schlussendlich beim knappen und hart erkämpften 1:0-Erfolg für das US-Team. Die junge Truppe von Gregg Berhalter jubelt damit über den Aufstieg ins Achtelfinale, während die WM für den Iran mit dem heutigen Abend zu Ende geht. Erfreulich fair gingen die Akteure beider Mannschaften während und auch nach diesem emotionalen Duell miteinander um. Die USA trifft in der K.O.-Runde nun auf die Niederlande.

Ticker Iran - USA