Engelschmiede in Feldkirch: Frauen basteln für guten Zweck

Herlinde Scheiber hat vor zirka drei Jahren den Hilfsverein Engelschmiede in Feldkirch ins Leben gerufen. Seit dem unterstützen sie beeinträchtigte Kinder. Dieses Jahr geht der gesamte Erlös an Nisa und ihre Mama.

Aktuell besteht der Verein aus zehn Frauen. Diese treffen sich in der Vorweihnachtszeit an zehn Abenden und fertigen die Engel in Handarbeit an. Jeder Engel ist ein Unikat und gibt es somit kein zweites Mal.