Enge Partnerschaft vom Zimbapark und Schulsport

Das Einkaufszentrum in Bludenz-Bürs und der Vorarlberger Schulsport verlängerten ihre lange Zusammenarbeit.

Schon seit einigen Jahren unterstützt das Einkaufszentrum Zimbapark Bludenz-Bürs den Schulsport auf Landesebene. „Der Zimbapark ist ein Treffpunkt in der Region für viele Jugendliche. Daher sind Shopping-Gutscheine ein passendes Geschenk für die Wettbewerbe im Schulsport. Junge Sportler die uns noch nicht kennen, können so in unserem Einkaufszentrum die Gutscheine in einem unserer 50 Shops einlösen“, sagt Zimbapark Bludenz-Bürs Marketingchefin Kathrin Mair. Für Mair sind Sport und Bewegung wichtige gesundheitliche Eckpfeiler und es ist für uns selbstverständlich dies zu Unterstützen. Sie richtet noch einen großen Dank an alle Beteiligten im Schulsport, insbesondere an die Landesschulsportreferenten Conny Berchtold und Christoph Neyer für ihrer wertvolle Arbeit hinter den Kulissen.