Engagement für Feuerwehrjugend

Im Rahmen der JHV der Ortsfeuerwehr Bildstein wurde der Krebshilfe ein Scheck überreicht.

Auf ein bewegtes Jahr 2022 blickte Markus Nenning bei seinem Bericht anlässlich der diesjährigen Jahreshauptversammlung zurück. Vor allem die Leistungen der Kameraden beim Starkregenereignis mit vielen Rutschungen und Hochwasser stachen dabei heraus. „Den Dank der Ortsbevölkerung gebe ich natürlich gerne weiter“, so der Kommandant an seine Floriani-Jünger. Aber auch die zahlreichen weiteren Einsätze verliefen erfolgreich und zum Glück recht glimpflich. „Zu guter Letzt“, so der leidenschaftliche Feuerwehrmann schmunzelnd, „konnte sogar noch eine Katze vom Baum gerettet werden.“ Würdigend hob er am Ende seiner Ausführungen auch die Leistungen der vereinseigenen Wettkampftruppe hervor.

Nachwuchs-Offensive

Das kommende Jahr wiederum sollte geprägt sein von Proben, Ausrückungen, Schulungen und der Werbung für Nachwuchs. Letzteres sei in einer kleinen Gemeinde nicht immer ein Selbstläufer, weshalb dieses Thema nun offensiver angegangen werden müsse. Eine leistungsstarke Mannschaft solle auch in Jahrzehnten noch gewährleistet sein. Zumal in diesem Jahr ein neues Tanklöschfahrzeug (TLF) für neuen Motivationsschub sorgen werde und man somit für alle hoffentlich nicht eintreffenden Katastrophenszenarien von Brandbekämpfung bis Blackout gewappnet ist.