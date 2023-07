Energieverbrauch nahm in Vorarlberg gegenüber 2005 um acht Prozent zu

Die Vorarlberger Landesregierung sieht hinsichtlich der Erreichung des Ziels "Energieautonomie+ 2030" Licht und Schatten.

Energieverbrauch stieg um acht Prozent

Die Ziele der "Energieautonomie+ 2030" lauten: 50 Prozent Anteil erneuerbarer Energieträger am gesamten Energieverbrauch, 50 Prozent Reduktion der Treibhausgase gegenüber 2005 und 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energieträgern bis spätestens 2030. Laut Monitoringbericht wurde in Vorarlberg 2021 um acht Prozent mehr an Energie verbraucht als 2005. Im selben Zeitraum wuchs die Bevölkerung um 39.000 Personen (plus 11 Prozent) an, die Wohnfläche hat um 3,6 Mio. Quadratmeter (plus 30 Prozent) zugenommen, und die Zahl der zugelassenen Pkw ist um 51.000 (plus 30 Prozent) gestiegen.