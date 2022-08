Energiepreisbremse: Das plant Brunner

Eine gewisse Menge Strom soll für jeden Haushalt zu einem bestimmten, günstigen Preis zur Verfügung gestellt werden. Das kündigt Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) bei Vorarlberg LIVE an.

Es gehe hier nicht um eine Deckelung, sondern um eine Bremse. "Also darum, ein bestimmtes Kontingent für jeden Haushalt zu einem bestimmten Preis zur Verfügung zu stellen", meint Brunner. Daneben wolle man die Marktsignale aber trotzdem bestehen lassen, weil das Anreize zum Stromsparen gebe. Im Finanzministerium gehe es hauptsächlich darum, was die Bremse koste und an Entlastung für die Menschen bringe, so der Finanzminister.