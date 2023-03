Energieleistung vom EHC Lustenau blieb unbelohnt

Trotz einer starken Leistung des EHC Lustenau blieb der S.G. Cortina erfolgreich und ging in der Serie mit 2:1 in Führung. Ausschlaggebend war ein starkes Schlussdrittel der Gastgeber, die das letzte Drittel mit 3:0 für sich entschieden. Bereits am Dienstag folgt das nächste Spiel der Serie in der Rheinhalle Lustenau.



In den ersten Minuten des Spieles zeigten beide Teams viel Respekt vor dem Gegner. Die ersten Möglichkeiten verbuchten die Italiener, doch die Verteidigung des EHC Lustenau stand bombensicher. Beide Teams kamen zu einigen Möglichkeiten aber die Torhüter auf beiden Seiten konnten sich mehrmals auszeichnen. In der 11. Minute konnten die Italiener erstmals jubeln Tomaso Traversa erzielte den ersten Treffer für Cortina. Lustenau zeigte sich unbeeindruckt und drängte auf den Ausgleich. Trotz einiger Möglichkeiten gingen die Venetier mit dieser knappen Führung in die erste Pause.



Im zweiten Spielabschnitt machte Lustenau viel Druck auf das Gehäuse der Italiener, doch der Ausgleich wollte vorerst nicht gelingen. Im Verlauf des Mittelabschnittes entwickelte sich ein schnelles und ausgeglichenes Spiel. Kurz vor Drittelsende dann der verdiente Ausgleich für Lustenau. Patrick Ratz überraschte den italienischen Torhüter genau eine Sekunde vor Drittelsende und somit ging es mit einem 1:1 Unentschieden in die zweite Pause.



Im letzten Spielabschnitt machte Cortina mächtig Druck und schnürte die Lustenauer im eigenen Drittel ein. In der 52. Minute konnten die Italiener die Feldüberlegenheit zum zweiten Treffer nutzen. Gabriele Parini netzte zum erneuten Führungstreffer für Cortina ein. Lustenau drängte nun auf den Ausgleich, doch die Venetier agierten sehr selbstbewusst und erzielten in der 55. Minute den vorentscheidenden dritten Treffer durch Davide Faloppa. Das Spiel war entschieden. Den Schlusspunkt setzte Mikael Saha in der 56. Minute. Das nächste Spiel in der Viertelfinal-Serie folgt bereits am Dienstag in der Rheinhalle Lustenau.



S.G. Cortina : EHC Lustenau 4:1 (1:0 / 0:1 / 3:0)

Torschützen S.G. Cortina: Tomaso Traversa (11. Min.), Gabriele Panini (52. Min.), Davide Valoppa (55. Min.), Mikael Saha (56. Min.)

Torschütze EHC Lustenau: Patrick Ratz (40. Min.)