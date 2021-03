Energiekonzern illwerke vkw senkt Erdgaspreis

Der Vorarlberger Energieversorger illwerke vkw senkt ab 1. April 2021 den Preis für die vkw-Erdgas- und Biogasprodukte.

Grund seien die in der Pandemie zurückgegangenen Großhandelspreise, informierte das Unternehmen am Freitag. In der Erdgasrechnung werde sich ein typischer Vorarlberger Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 15.000 Kilowattstunden 2021 rund 70 Euro an Kosten sparen, rechneten der Energieversorger vor.