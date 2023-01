Endlich Winter! Das sind die kältesten Orte im Ländle

Nachdem der bisherige Winter deutlich zu warm, sorgt derzeit ein Tief für der Jahreszeit angemessenen Temperaturen.

Bis zu minus 11 Grad

In der Nacht bleibt es trüb. Im Bergland schneit es zeitweise leicht, im Rheintal und am Bodensee kann es zwischendurch auch länger trocken sein, bei Tiefstwerten von -11 bis -4 Grad.

Wochenende bleibt kalt

Wenig Änderung am Samstag: Aus kompakten Wolken schneit es noch zeitweise leicht. Im oberen Rheintal, im Walgau und im Montafon gibt es zwischendurch auch längere Schneefallpausen und ein paar Auflockerungen oder zumindest Aufhellungen. Lebhafter Wind aus Nord bis Nordost fühlt sich unangenehm kalt an.

Am Sonntag klingen die Schneeschauer im Tagesverlauf weitgehend ab. Im Bergland bleibt es trüb, vom Bodensee bis ins obere Rheintal sind am Nachmittag ein paar Sonnenstrahlen dabei. Auch die Gipfel der Silvretta ragen am Nachmittag aus den Wolken heraus. Die Temperaturen ändern sich zwar kaum, allerdings ist der Wind schwächer und die Luft fühlt sich nicht mehr ganz so eisig an.