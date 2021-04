"Endlich wieder mehr Mehrweg"

Der Umweltlandesrat und Umweltgemeindeverband begrüßen den Entwurf für die Novelle des Abfallwirtschaftsgesetzes.

„Wir wissen aus unzähligen Umfragen, dass der größte Teil der Bevölkerung sich ein besseres Angebot an Mehrweg- und Pfandflaschen im Sortiment des Lebensmittelhandels wünscht“, erklärt Vorarlbergs Umweltlandesrat Johannes Rauch. „Daher freue ich mich sehr darüber, dass Klimaschutzministerin Leonore Gewessler Nägel mit Köpfen macht und am Mittwoch (28.4.) einen Gesetzesentwurf in die Begutachtung geschickt hat, der verbindliche Mehrwegquoten für den Lebensmittelhandel vorsieht.“