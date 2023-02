Endlich wieder Faschingstreiben in Klösterle

Am Wochenende stand die Klostertaler Gemeinde ganz im Zeichen der 5. Jahreszeit. So besuchten viele kleine und große Faschingsfans die bunt dekorierten Kulturhalle.

Am Abend gaben sich unter anderem jede Menge Clowns, Zirkusdirektoren, Wahrsagerinnen und auch süße Zuckerwatte ein Stelldichein – galt es doch den traditionellen und beliebten Zunftball zu feiern. Bei der Maskenprämierung gab es dann strahlende Gewinner mit tollen Preisen und zur fetzigen Musik von „Tiroler Partymander“ wurde noch lange gefeiert und getanzt. Auch die Guggamusik Klostertaler Rutschifenggen sorgten lautstark mit Pauken und Trompeten für gute Partystimmung. „Alles in allem endlich wieder eine gelungene fünfte Jahreszeit in Klösterle,“ freute sich Funkenzunkt-Obmann Stefan Rupprecht.