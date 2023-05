Endlich Schluss mit Regen? Das Wetter am Wochenende

Nicht nur mit dem Blick auf Überschwemmungs- und Hangrutsch-Gefahr dürfen sich die Vorarlberger auf zumindest leichte Besserung des Wetters am Wochenende einstellen.

Im Bergland, vor allem im Süden Vorarlbergs, dürfte es auch in den nächsten Tagen noch zu Regenfällen kommen. Aber generell sind die Aussichten deutlich freundlicher als in den vergangenen Tagen. Spätestens am Sonntag darf man sogar einen schwachen Hochdruckeinfluss erwarten.

Nacht auf Freitag

Die Quellbewölkung fällt in der Nacht auf Freitag in sich zusammen, vorübergehend klart der Himmel auf. In der Früh breiten sich in höheren Luftschichten ausgedehnte Wolkenfelder aus. Es wird wieder frisch mit Tiefstwerten von 5 bis 8 Grad.

Wetter am Freitag

Der Vormittag bringt noch einige Sonnenstunden. Nachfolgend bilden sich immer mehr Quellwolken und auch in höheren Luftschichten trübt sich der Himmel von Süden her zunehmend ein. Dabei können vom Rätikon bis in den Bregenzerwald am Nachmittag auch einige Schauer entstehen. Tiefstwerte: 5 bis 7 Grad, Höchstwerte: 15 bis 18 Grad.

Vorschau auf Samstag

Wenig Änderung. Bei flacher Druckverteilung dürfte es einen typischen Tagesgang mit zuerst sonnigen Auflockerungen, dann vermehrten Quellwolken und daraus am späteren Nachmittag vereinzelten gewittrigen Regenschauern im Bergland geben. Tiefstwerte: 6 bis 9 Grad, Höchstwerte: 18 bis 20 Grad.

Prognose für Sonntag

Schwacher Hochdruckeinfluss bringt wiederum recht sonnige Verhältnisse. Dazu gibt es einige Wolkenfelder in höheren Luftschichten und Quellwolken im Tagesverlauf. Letztere können ab dem späten Nachmittag ausgehend vom Bergland Schauer und Gewitter produzieren. Tiefstwerte: 7 bis 11 Grad, Höchstwerte: 20 bis 23 Grad.