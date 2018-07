Endlich Ruhe

Ein Vorarlberger Tourismusexperte hat eine Onlineplattform für ruhesuchende Urlauber entwickelt.

„Ich suchte einen Ort, an dem ich mich ausruhen und sammeln konnte, ohne Animation, ohne Wellness. Ich musste feststellen, dass das überhaupt nicht einfach ist“, erzählt Thomas Wiesenegger (34) darüber, wie er auf die Idee für „Dayoff“ gekommen ist. Nach intensiven Vorarbeiten ist es nun vollbracht. Wiesenegger, Geschäftsführer des Unternehmens Tourismusprovokateur, hat zusammen mit dem IT-Unternehmen .Netengine GmbH eine Plattform geschaffen, die die Kunden genau zu jenem Beherbergungsbetrieb leitet, der deren Vorstellungen von Ruhe erfüllt. Vorerst sind knapp 30 Gastgeber aus Vorarlberg mit im Boot: von der Pension Mariahilf in St. Gallenkirch, in der man schon fast klösterliche Ruhe genießt, bis zum Schwanen in Bizau. „Wer auf unserer Internetseite sucht, kann seine Wünsche in der Suchmaske bis ins kleinste Detail präzisieren“, schildert Wiesenegger im VN-Gespräch die Vorteile von Dayoff.travel, die auch schon über der Vorarlberger Landesgrenze Interesse bei Anbietern geweckt hat.