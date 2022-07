Endlich Parlamentsferien: Diese Politiker-Aufgaben warten im neuen "Schuljahr"

Sommerzeit, Ferienzeit: Auch im österreichischen Parlament kehrt in der nächsten Zeit Ruhe ein, die meisten Politiker machen Urlaub. Diese Aufgaben sollten sie im kommenden "Schuljahr" in Angriff nehmen.

Karl Nehammer (ÖVP), Bundeskanzler

Der Kanzler hat Einiges auf seiner Agenda, unter anderem wartet der Duden im Regal. Nachzuschlagender Begriff: "Neutralität". Auch wichtig: Neues und abstinentes Sicherheitspersonal für Ehefrau Kathi, außerdem Finanzthemen (Stichwort: Finanzskandal). Dafür zeigte er sich am Freitag in der letzten Plenarsitzung vor der Sommerpause noch sozial, nahm die Verantwortung für die mangelhafte Antwort seiner Staatssekretärin Claudia Plakolm auf eine dringliche Anfrage auf sich. Ganz lieb!

Werner Kogler (Grüne), Vizekanzler

Vizekanzler Kogler, auch zuständig für das Sport-Ressort, sollte in ebenjenem Fach nachsitzen: Wie Kogler kürzlich in einem Interview zugab, schafft er keinen einzigen Liegestütz. Auch wäre das ein oder andere "Denken vor Reden"-Training keine schlechte Idee - damit zukünftig keine Begriffe wie "Teuerungs-Hysterie" mehr fallen.

Leonore Gewessler (Grüne), Klima, Energie, Umwelt, Verkehr

Johannes Rauch (Grüne), Gesundheit, Soziales, Tierschutz

Der Vorarlberger Minister ist seit wenigen Monaten im Amt, kämpft mit Corona und der Teuerung. Schafft Masken- und (ohnehin ruhende) Impfpflicht ab, kündigt dafür neue Infektionswellen an. Ob das Anti-Teuerungspaket greift, bleibt abzuwarten. Dafür gibt es in Sachen Schweinezucht ein Vollspaltenböden-Verbot - ab 2040. Timing ist sein Thema für die nächste Klasse.

Gerhard Karner (ÖVP), Inneres

Alexander Schallenberg (ÖVP), Außenministerium

Klaudia Tanner (ÖVP), Landesverteidigung

Magnus Brunner (ÖVP), Finanzen

Martin Polaschek (ÖVP), Bildung, Wissenschaft

Karoline Edtstadler (ÖVP), Europa, Verfassung

Im Bundesrat wurde Edtstadler kürzlich wegen der "Bandbreite ihrer Outfits" und zahlreichen Fotos ihrer selbst in einer offiziellen Borschüre kritisiert. Innerhalb der eigenen Partei hat sie schon sechs Mal Sexismus erlebt, wie sie in einem Interview verriet. Ihr Auftrag für das kommende Polit-Schuljahr: Frauenrechte. Aufpassen: Edtstadler ist Jägerin und ziemlich zielsicher!

Martin Kocher (ÖVP), Arbeit, Wirtschaft

Kocher freut sich momentan besonders über die sinkende Arbeitslosigkeit in Österreich. Gleichzeitig hat er Probleme an der Wirtschaftsfront: Zahlreiche Betriebe, besonders im Bereich Gastronomie und Tourismus, kämpfen um ihr Überleben, haben eklatanten Personalmangel. Bezahlung und Arbeitszeiten seien nicht attraktiv genug. Kocher könnte sich über den Sommer in ein Marketing-Handbuch vertiefen.

Susanne Raab (ÖVP), Frauen, Familie, Integration

Am letzten Plenartag kämpfte Raab vor allem für Familienbeihilfe für ukrainische Flüchtlinge. Neben ihren politischen Agenden hat die Ministerin aber noch ganz andere Probleme: Angeblich steht sie seit Längerem auf der parteiinternen Abschluss-Liste. In erster Linie wichtig: Ein Survival-Kurs.

Norbert Totschnig (ÖVP), Landwirtschaft

Seinen Start in den Ministerposten hat sich Totschnig sicherlich gut vorgestellt - stattdessen tauchten Chats auf, die Inseratenkeilerei für die Bauernbund-Zeitung vermuten ließen. Auch sein ganzes Ministerium ist in eine Finanzierungsaffäre verwickelt, Totschnig schaltete die Interne Revision ein. "Glaubwürdigkeit" ist seine Aufgabe.

Alma Zadić (Grüne), Justiz

Um Zadić ist es in letzter Zeit eher still. Sie macht eigentlich alles, aber davon jeweils nur ein bisschen: Kinder- und Jugendschutz, Menschenrechte, Diskriminierungsschutz für die LGBTIQ+ Community - all das sind wichtige Themen, wenn man sie denn auch wirklich in Angriff nimmt. Deshalb: Prioritäten setzen!