Endlich geht das Jubiläum im Hallenmasters in Szene

Die 25. Auflage in der Hofsteiggemeinde startet mit der Qualifikation.

Am 7. Jänner 2020 kürte sich letztmals VN.at Eliteliga Intemann FC Lauterach in der Hofsteigsporthalle Wolfurt zum Masterssieger. Exakt erst 1068 (!) Tage später und mit zweijähriger Verspätung startet heute um 15 Uhr mit der Qualifikation die Jubiläumsauflage der inoffiziellen Hallenfußballmeisterschaft Vorarlbergs. Endlich hat das lange Warten ein Ende und die Vorarlberger Fußballfamilie kommt mit dem Bandenzauber zwischen Weihnachten und Dreikönig auf seine Kosten.

„Wir erwarten uns wieder ein Turnier unter ganz normalen Umständen. Eine volle Halle, Megastimmung, Spannung, Dramatik bis zum Schlusspfiff am Finaltag sind garantiert. Altbewährter Modus und die besondere Atmosphäre sollen das Jubiläum zu einem Fest für alle Amateurvereine werden“, sagt FC Wolfurt Präsident und Turnierverantwortlicher Stefan Muxel. Natürlich soll der abseits des Parkett auch der gesellschaftliche Teil nicht zu kurz kommen. Das Masters ist längst eine Marke und ein Treffpunkt für Jedermann geworden. Erst gestern in den Abendstunden sind die letzten Vorbereitungen abgeschlossen worden. Rund 300 freiwillige Helfer, ehrenamtliche Helfer sind an den insgesamt 19 Turniertagen wieder im Einsatz, alle 85 teilnehmenden Amateur-Mannschaften liegen dem Veranstalter Meusburger FC Wolfurt sehr am Herzen.

Bevor das Eröffnungsspiel zwischen SC BW Dornbirn und Hatlerdorf 1b über die Bühne gehen wird, mussten rund 25 Helfer für die entsprechenden Rahmenbedingungen sorgen. Für den Aufbau in der Halle sind unzählige Stunden an Arbeit zu verrichten. Vorwiegend sind es mit Peter Neubauer, Andreas Hinteregger, Georg Dür, Marko Pehr, Robert Radl, Alwin Hammer, Johannes Maurer, Thomas Fetz und Jürgen Wegscheider ehemalige Wolfurt-Kicker und jetzige AH-Spieler, welche für den Spielbetrieb im Masters sorgen und dann auch am Dreikönigstag am Abend alles wieder abbauen. „Der Zeitplan für den Aufbau ist straffer. Da sitzt praktisch jeder Handgriff bei allen Helfern, die meisten Mitarbeiter kennen das Prozedere in- und auswendig, da braucht es fast keine Instruktionen mehr“, so Stefan Muxel.

Mit einem zehn Meter hohen Gerüst werden in der Halle die vielen Transparente aufgehängt. Einen Schwerpunkt bildet auch das Einrichten der gesamten Wirtschaft, da die ganzen Geräte für die Küche ins Foyer der Hofsteighalle gebracht werden müssen. Schwere Kühlschränke, Aggregate, Getränke, Tische, Bänke und Stühle werden aufgestellt. Unter der Regie von Christine Stark wird nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die komplette Bar auf Vordermann gebracht. Als letzten Handgriff gilt es noch die Banden und die zwei Tore in der Halle aufzustellen, um für den Spielbetrieb endgültig gerüstet und startbereit zu sein. Hunderte Besucher werden an den Turniertagen in die Halle gelotst. Am 8. Dezember war noch das Nikoloturnen in der Hofsteighalle, deshalb konnte der Aufbau erst kurz Turnierstart umgesetzt werden.

Der langjährige Hauptsponsor vom Hallenmasters, die Vorarlberger Sparkassen hat von allen 85 Mannschaften aufgrund des Jubiläum das Startgeld übernommen. Mit Lauterach, Hohenems, Dornbirner SV, Egg, Alberschwende, Feldkirch, Höchst, Viktoria Bregenz, FC Lustenau, Hard und der heimischen Akademie Unter-18-Mannschaft sind elf von bisher 16 Turniersiegern in Wolfurt zu bewundern. Insgesamt beträgt das Preisgeld 12.000 Euro. Zum Turnierstart haben zwölf von dreißig Mannschaften die große Chance, sich für die Masters-Vorrunde ab Mittwoch zu qualifizieren. Zum zweiten Mal sind die sechs Gruppensieger und Zweitplatzierten schon für die Masters Vorrunde fix dabei und müssen in den drei Quali-Finalrunden nicht mehr antreten. Die Parkordnung rund um die Hofsteighalle tritt wieder in Kraft. Genügend Gratis Parkplätze für Spieler, Funktionäre und Zuschauer gibt es in unmittelbarer Nähe. Die VN sind auch diesmal wieder als Ko-Sponsor mit von der Partie.TK

HALLENFUSSBALL

25. Sparkassen Hallenmasters 2022/2023

Veranstalter: Meusburger FC Wolfurt

Austragungsort: Hofsteighalle Wolfurt

Gesamtdotation: 12000 Euro

Termine: 10. Dezember (Qualifikationsstart) bis 6. Jänner 2023 (Finaltag)

OK-Team: Stefan Muxel, Hanspeter Meusburger, Alexander Bernhard, Peter Meusburger, Christine Stark, Walter Gmeiner, Johannes Maurer, Markus Witzemann, Jürgen Wegscheider

Eintrittspreise: Qualifikation gratis; Masters Vorrundengruppen (14. bis 18. Dezember): Herren 4 Euro, Damen 2 Euro; Masters Vorrunde Aufstiegsturnier (19. bis 22. Dezember): Herren 5 Euro, Damen 3 Euro; Masters Vorrundengruppen (26. bis 29. Dezember): Herren 5 Euro, Damen 3 Euro; Masters Halbfinale (30. Dezember bis 4. Jänner): Herren 6 Euro, Damen 3 Euro; Finale: Herren 8 Euro, Damen 4 Euro;

Qualifikation: In sechs Gruppen spielen die 1b/1c-Teams plus die Kampfmannschaft von SC BW Dornbirn (30) einen eigenen Turnierdurchgang. Dreizehn Mannschaften steigen in die Vorrunde auf. NEU: Die sechs Gruppensieger und Gruppenzweiten der Qualfikation qualifizieren sich direkt für die Vorrunde.

Qualifikation, Gruppe 1 (Samstag, 10. Dezember 2022, 15 – 17 Uhr): SC BW Dornbirn, SC Hatlerdorf 1b, SV Gaißau 1b, SPG Egg/Andelsbuch 1c, RW Langen 1b

Qualifikation, Gruppe 2 (Samstag, 10. Dezember 2022, 17.30 – 19.30 Uhr): SPG Brederis/Meiningen Juniors, FC Lauterach 1c, SPG Großwalsertal 1b, SPG Schwarzach/Wolfurt 1c, FC Viktoria Bregenz 1b

Qualifikation, Gruppe 3 (Samstag, 10. Dezember 2022, 20 – 22 Uhr): FC Höchst 1b, TSV Altenstadt Juniors, SPG Göfis/Satteins 1b, FC Koblach 1b, SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b

Qualifikation, Gruppe 4 (Sonntag, 11. Dezember 2022, 13 bis 15 Uhr): SPG Hofsteig U-18, RW Rankweil 1b, SV Lochau 1b, FC Lustenau 1907 1c, FC Au 1b

Qualifikation, Gruppe 5 (Sonntag, 11. Dezemer 2022, 15.30 bis 17.30 Uhr): FC Hard 1b, SC Admira Dornbirn Juniors, SC Tisis 1b, SC Austria Lustenau Juniors, FC Kennelbach 1b

Qualifikation, Gruppe 6 (Sonntag, 11. Dezember 2022, 18 bis 20 Uhr): FC Götzis 1b, FC BW Feldkirch Juniors, SPG FC FC Mellau/Bizau 1b, FC Thüringen 1b, FC Rätia Bludenz 1b

Masters Vorrunde