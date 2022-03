Endlich einmal gegen einen Großen der Liga siegen

Die SPG Altach/Vorderland trifft im Heimspiel auf den Zweiten Sturm Graz.

„Es gibt kein Grund zu einem anderen Klub zu wechseln. Ich will ein Teil der Mannschaft in den nächsten Jahren sein. Heuer den fünften Endrang aus dem Vorjahr bestätigen und in der Zukunft gilt es den vier Topklubs in Österreich endlich Paroli zu bieten“, umschreibt SPG Altach/Vorderland Kapitänin Verena Müller (26) ihre Vertragsverlängerung bis Sommer 2024. In den nächsten acht Wochen muss die Rekordspielerin wegen einem Kahnbeinbruch an der Hand einen Gips tragen, aber spielen wird die Innenverteidigerin trotzdem. Neun Jahre beim FFC Vorderland und nun diese Meisterschaft bei der neuformierten SPG Altach/Vorderland, für Verena Müller sind das einfach nur ganz wunderschöne Momente in ihrer schon langen aktiven Karriere. Mehr als dreihundert Pflichtspiele bestritt sie für diese beiden Vereine. „Einfach ein Traum in so einem Schmuckstück von Stadion in Altach spielen und trainieren zu dürfen. Das Wohlfühlambiente und die Professionallität ist entscheidender Faktor für meine Zukunft“.