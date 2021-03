Endlich einmal gegen ein Topteam zuhause gewinnen

Der EC Bregenzerwald trifft in Dornbirn auf den Italienischen Profiklub Asiago

Der Monat der Entscheidung ist endlich da. 14 Teams kämpfen in den kommenden Wochen um den Einzug in das Play Off der Alps Hockey League. Für die Steel Wings endet die heurige Spielzeit mit dem 18. März fix, während sich der Tabellenführer aus Laibach das Ticket für das Viertelfinale bereits vorab sichern konnte. Die anderen Vereine sind in zwei Gruppen aufgeteilt. Jene, die mit einem Platz unter den ersten Vier liebäugeln und damit das Pre-Play Off umgehen könnten und jene, die noch um einen Platz in eben dieser Vorrunde anvisieren. Der morgige Gegner von Daniel Ban und Co. gehört zur ersten Gruppe. Asiago hat nach derzeitigem Stand einen fixen Platz im Viertelfinale, wird in der Tabelle allerdings dicht gefolgt von Salzburg und Cortina. Um Richtung Grunddurchgangende nicht zittern zu müssen, peilen die Venetier natürlich in den zwei ausstehenden Begegnungen gegen die Wälder sechs Punkte an.