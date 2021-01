Endlich die Negativerserie über dem Arlberg beenden

Nach vier Niederlagen auswärts will der EC Bregenzerwald in Sterzing siegen

Die letzten vier Auswärtsbegegnungen brachten für den EC Bregenzerwald keine Erfolgserlebnisse mit sich. Am Samstag haben Daniel Ban und Co. die nächste Chance bei den Wipptal Broncos in Sterzing. Das Spiel wird um 19:30 Uhr angepfiffen.

„Wir schießen mehr Tore wie unser Gegner.“, antwortet ein lachender Markus Juurikkala auf die Frage, wie man nun auch wieder in der Fremde Punkte entführen möchte. „Es ist sehr simpel, ob daheim oder auswärts, wir müssen uns bestmöglich vorbereiten. Wir haben in den letzten Spielen viel gelernt, nun ist es Zeit den Worten auch Taten folgen zu lassen.“ Tauchen beim heute anberaumten Coronatest, der für die Einreise nach Italien erforderlich ist, keine bösen Überraschungen auf, kann der Wälder Headcoach auf ein volles Line Up zurückgreifen.

Der letzte und einzige Erfolg des ECB in Sterzing datiert auf den 14.09.2017 und auch wenn die Juurikkala Schützlinge in der bisherigen Spielzeit 10 Punkte mehr einfahren konnte, so hatte es man gegen die Südtiroler immer schwer. Im ewigen Vergleich liegen die morgigen Gastgeber mit 6:2 voran. Schwer taten sich die Wipptal Broncos auch zu Beginn der regulären Saison, nach einem knappen 3:2 Erfolg gegen Asiago, fasste man neun Niederlagen am Stück aus. Aufzupassen heißt es für die Wälder beim Topscorer der Südtiroler, Trevor Gooch. Der US Amerikaner kommt auf 16 Tore in 23 Spielen, Linienpartner Dante Hannoun kommt derweil auf 20 Assists.

Die Wälder blicken auch gespannt auf den Ausgang der Partie zwischen dem EC KAC II und dem EHC Lustenau. Sollten die Ländlerivalen hier nämlich die vollen drei Punkte abstauben, würden die Flanagan Truppe den ECB in der nationalen Tabelle überholen und hätte beim zweiten Halbfinalspiel des Final Four Heimrecht. So fix wie der Gegner sind auch die beiden Termine, am 28. und 30.01. kommt es zu den Derbykrachern, natürlich live auf valcome.tv.