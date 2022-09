Endlich die ersten Punkte in der Rheinhalle einfahren

EHC Lustenau will im Heimspiel gegen Steel Wings Linz drei Zähler holen.

Zu einem in dieser Form doch nicht ganz erwarteten „Kellerduell“ kommt es am Donnerstag Abend in der Rheinhalle Lustenau. Nach der Auftaktniederlage des EHC Lustenau gegen Fassa und dem nachträglich ausgesprochenen Punkteabzug (siehe unten) liegen die Sticker derzeit nur auf Rang 14 der noch jungen AHL Tabelle. Die Steel Wings Linz liegen nach zwei gespielten Runden noch punktelos am Tabellenende. Mit einem Sieg will sich der EHC für die Niederlage gegen Fassa rehabilitieren und sich in der Tabelle einen Sprung nach vorne machen.

Nicht nach Wunsch verlief die Heimpremiere am vergangenen Samstag gegen Fassa. Gemeinsam mit dem Trainerteam und der Mannschaft wurde das Spiel analysiert und die Fehler angesprochen. Kapitän Max Wilfan kennt die Gründe für diese Niederlage: „Wir haben in der Offensive die herausgespielten Möglichkeiten nicht in Tore umgemünzt und haben uns somit selbst um die Früchte unserer Arbeit gebracht. Grundsätzlich hatten wir das Team aus Fassa über weite Strecken des Spieles im Griff, doch wer die Tore nicht schießt, bekommt diese. Dieses Spiel haben wir aufgearbeitet und in den letzten Tagen sehr gut trainiert. Gegen Linz möchten wir nun den ersten Dreier anschreiben und uns in der Tabelle Schritt für Schritt verbessern,“ so Kapitän Max Wilfan.

Auch die Linzer verzeichneten einen Fehlstart in die neue Saison. Nach der 1:3 Auswärtsniederlage gegen Gröden verloren sie auch das zweite Spiel der Saison zu Hause gegen Sterzing mit 3:4. Lustenau Stürmer Lucas Haberl warnt jedoch vor dem heutigen Gegner. „Es wäre ein großer Fehler, wenn wir Linz unterschätzen würden. Wir müssen von der ersten Minute an hellwach sein und den Gegner unter Druck setzen. Je früher wir in Führung gehen, desto eher finden wir zu unserem Spiel. Dabei hoffen wir natürlich auf die Unterstützung des Lustenauer Publikums. Gemeinsam wollen wir am heutigen Abend die ersten Punkte für unseren Verein holen,“ so Lucas Haberl.

Punkteabzug gegen Fassa

Zu einem nachträglichen Punkteabzug kam es nach dem Spiel gegen die Falken aus Fassa. Das neue bzw. aktualisierte Regelbuch der Alps Hockey League besagt, dass wenn eine Mannschaft in der Verlängerung den Torhüter durch einen weiteren Feldspieler ersetzt und dann ein Empty-Net-Goal erhält, wird auch der Punkt, der nach der regulären Spielzeit erreicht wurde, im Nachhinein abgezogen. Dieses Schicksal ereilte auch den EC Bregenzerwald, der gegen Kitzbühel dieselbe Variante in der Verlängerung versuchte.

EHC Lustenau : Steel Wings Linz

Donnerstag, 22. September 2022, 19.30 Uhr, Rheinhalle Lustenau