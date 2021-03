Endlich! Austria Lustenau schoss sich aus der Krise

Wichtiger 3:1-Auswärtssieg der Austria bei den FC Juniors OÖ.

Das war der Liveticker vom Spiel FC Juniors OÖ vs Austria Lustenau

Im Duell der Mittelständler gewann die Truppe von Trainer Alexander Kiene in Wels bei den FC Juniors OÖ mit 3:1 und verschafft sich Luft im Abstiegskampf. Auf den Schweizer Haris Tabakovic ist Verlass. Mit seinen Saisontoren elf und zwölf war der 26-Jährige hauptverantwortlich für den Auswärtssieg in Oberösterreich. Jan Stefanon brachte die Austria in Front (22.). Alle drei Austria-Treffer waren sehenswert. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer der Juniors OÖ durch Fabian Benko war zuwenig. Allerdings hatten die Oberösterreicher mit dem Ludescher Valentino Müller vor allem nach Seitenwechsel mehrere gute Hochkaräter durch Plojer, Nakamura und Sabitzer, doch Austria Goalie Domenik Schierl rettet des Öfteren in Extremis.