Ende mit Bums - Modemarke vor dem Aus

Bis zum Jahresende wird es die provokante Modemarke "Naketano" noch geben, danach ist Schluss. Doch was steckt hinter der Geschäftsschließung?

Durch den Rechtsstreit kam deshalb ein neuer Verdacht auf, warum das hochprofitable Unternehmen wirklich vor dem Aus steht. So könnten die beiden Gründer das Unternehmen absichtlich an die Wand gefahren haben, da sich während eines Rechtsstreits ohnehin kein Käufer finden würde. Im neuen Jahr könnten sie dann mit einer neuen Marke an den Start gehen und die markanten Klamotten unter neuem Namen vertrieben – ohne den ungewollten Partner an Bord.