Ende für Pendlertests bei Einreise in Bayern

Der Freistaat Bayern hat die Testpflicht für Pendler und Grenzgänger aufgehoben. Die Testpflicht bei der Einreise nach Österreich bleibt davon aber unberührt.

Seit 23. Februar müssen sich Grenzpendler und Grenzgänger, wenn sie in den Freistaat Bayern einreisen nicht mehr testen lassen. Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege hat die Allgemeinverfügung "Testnachweis von Einreisenden" angepasst, teilte der Landkreis Lindau am Donnerstagnachmittag mit. Grenzpendler und Grenzgänger müssen unabhängig davon jedoch prüfen, ob es in dem jeweiligen Einreiseland andere Regelungen zu beachten gilt, was in Österreich der Fall ist - hier wird ein höchstens sieben Tage alter negativer Test verlangt.