Ende der tierquälerischen Fischerei: Aufklärungsarbeit in Bregenz

Während mehrerer Informationsveranstaltungen machte der Verein gegen Tierfabriken (VGT) auf die drängenden Tierschutzprobleme innerhalb der Fischerei aufmerksam. Diese Aktionen wurden zeitlich rund um den Welttag für das Ende der Fischerei am 30. März 2024 organisiert. "Jede Methode der Fischerei ist Tierquälerei," erklärte Mag. Erich Schacherl, ein Kampagnenmitarbeiter des VGT, während einer Veranstaltung in Baden bei Wien und fügte hinzu: "Gequält und misshandelt werden Fische bei der Meeresfischerei mit Netzen ebenso wie bei der Fischerei mit Angelruten in Flüssen, Teichen und Seen. Das muss aufhören."