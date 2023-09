End of Season Party bei den Eisenreitern

Am Samstag den 16.09.2023 veranstalten die Eisenreiter wieder einer ihrer legendären Partys!

Bei den Motorradfreunden aus dem Leiblachtal wird der Saisonabschluss mit einer großen „End of Season-Party“ gefeiert. Mooses, Rauschfrei und The Wilbury Trio R4 sorgen für coolen und rockigen Live-Sound, die Eisenreiter kümmern sich um coole Drinks und leckere Snacks. Natürlich öffnet auch der „HubRaum“, das Clublokal der Eisenreiter seine Türen und an der Eisenreiterbar sind alle willkommen!!