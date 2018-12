Empty-Net-Goal sorgt für Entscheidung

Zum ersten Advent behielten die Hausherren gegen KHL Medvescak Zagreb mit 6:4 die Oberhand.

Zu den Klängen des eigens produzierten Weihnachtsschlagers „Bulldogs Santas Are Coming To Town“ liefen die Hausherren im Messestadion gegen Medvescak Zagreb in weihnachtlichen Trikots auf. Beide Mannschaften befanden sich schon in Festtagsstimmung und beschenkten die Zuschauer im Stadion bereits im Startdrittel mit sechs Toren. Brodie Reid (5.) aus dem Slot und Michael Parks (7.) sehenswert mit der Backhand sorgten für die frühe Zwei-Tore-Führung der Gastgeber. In gut zweieinhalb Minuten stellten die Bären aus Zagreb den Spielverlauf jedoch völlig auf den Kopf. Zuerst netzte Bjorn Svensson (7.) unbedrängt für Zagreb ein. Sebastien Sylvestre (11. und 12/pp1) brachte dann mit einem Doppelpack die Kroaten mit 3:2 in Front. Zuerst traf der kanadische Center nach Zuspiel von Mitja Robar, wenig später im Powerplay aus dem Slot. Die Bulldogs kämpften sich jedoch zurück, Brendan O’Donnell (17./pp1) hämmerte den Puck ebenfalls numerisch überlegen unter den Querbalken. Mit dem Spielstand von 3:3 wurden zum ersten Mal die Seiten gewechselt.