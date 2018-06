Empörung über neues Anti-Terror-Gesetz

Vor allem zwei Punkte des Strafrechtsänderungsgesetzes zur Umsetzung der EU-Richtlinie Terrorismus stießen in der Begutachtung auf scharfe Kritik von Strafrechtlern, NGOs und der Rechtsanwälte.

Mit dem von Justizminister Josef Moser (ÖVP) vorgelegten Entwurf sollen der Katalog der terroristischen Straftaten als auch die Zuständigkeit inländischer Gerichte erweitert werden. Letzteres missfällt den Innsbrucker Strafrechtlern Klaus Schwaighofer und Andreas Venier. Österreichs Justiz werde “in die Rolle des Weltpolizisten gedrängt”, wenn sie für einen Terrorakt eines ausländischen Täters im Ausland zuständig sind, nur weil sich dieser danach im Lande niedergelassen hat. Die EU-Richtlinie verlange nicht, dass sich die Gerichtsbarkeit auf die Beteiligung an terroristischen Vereinigungen außerhalb des Hoheitsgebiets erstrecken muss.

Auch hinsichtlich des “Reisen”-Paragrafen und der Streichung der Ausnahmebestimmung sind die Kritiker überzeugt, dass diese zur Erfüllung der EU-Richtlinie nicht nötig sind. Mit dem neuen Paragrafen 278g Strafgesetzbuch soll künftig jede Ein- oder Ausreise in das Bundesgebiet bestraft werden, wenn sie erfolgt, um ein Terrorismus-Delikt zu begehen. Betroffen wären nur Einzelpersonen, weil Mitglieder von terroristischen Vereinigungen ohnehin als solche strafbar sind.

Für den Wiener Strafrechtler Alexander Tipold ist das “Gedankenstrafrecht”: Reisen sei eine “sozialadäquate Handlung, die täglich millionenfach gesetzt” werde – und um die Absicht dahinter zu erfahren, müsste man “letztlich jeden Reisenden fragen”, ob er eine Terrorstraftat begehen will. Schwaighofer und Venier sprechen von “Gesinnungsstrafrecht in Reinform”. Amnesty International wendet sich dagegen, ein Verhalten zu bestrafen, “das noch nicht einmal in der Nähe des Versuchs der Begehung einer Straftat steht”.