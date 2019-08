Empörung in USA: Polizei führte Schwarzen am Strick ab

Berittene Polizisten im US-Bundesstaat Texas haben einen schwarzen Verdächtigen am Strick abgeführt.

Ein Foto der Szene sorgte unter anderem in sozialen Medien für Empörung. Das Vorgehen wurde als rassistisch und als makaberes Echo der Zeit der Sklaverei in den USA kritisiert. Die Polizei im Ort Galveston erklärte auf Facebook, die beiden Beamten hätten sich nicht optimal verhalten.

A Texas police department altered a policy Monday after pictures surfaced showing white officers on horses leading a handcuffed black man on a rope. https://t.co/zrBgio1Q12 (Photo: Adrienne Bell) pic.twitter.com/IaaUcNpvok

Polizei bittet um Entschuldigung

Die Beamten hätten keine böse Absicht gehabt, schrieb er weiter. Die Praxis, jemanden neben dem Pferd laufend am Strick abzuführen, sei vorerst nicht mehr erlaubt, so Hale. Der abgeführte 43-Jährige war von den Beamten laut Polizei am Samstag wegen Verdachts auf Hausfriedensbruch festgenommen worden. Die Polizisten legten ihm daraufhin Handschellen an, banden einen Strick daran und führten ihn ab.