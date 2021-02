Emotionales Treffen und Wiedersehen mit dem Exklub

21 (!) Jahre spielte Anna Moosbrugger für den SSV Dornbirn/Schoren. Nun spielt sie gegen den alten Verein

Vor knapp zwei Jahren trennten sich die Wege von Anna Moosbrugger (30) und dem Women League Klub SSV Dornbirn/Schoren. Nun trifft sie im Ländlederby mit HC BW Feldkirch am Samstag 15 Uhr in der Harder Sporthalle am See auf ihren Exklub.

Mehr als zwei Jahrzehnte hat Anna Moosbrugger für ihren Klub SSV Dornbirn/Schoren erfolgreich gespielt. „Das es nach so einer langen Zeit so endete, war sicher für alle Beteiligten nicht einfach. Dieses Thema ist für mich vom Tisch. Ich blicke auf eine tolle und lehrreiche Zeit in Dornbirn zurück und freue mich auf ein spannendes Derby gegen meinen Exverein“, sagt Anna Moosbrugger.

Seit wenigen Wochen hat der Klub Bregenz Handball der Spielerin Anna Moosbrugger den Wechsel zum HC BW Feldkirch ermöglicht. „Momentan gefällt es mir in Feldkirch sehr gut. Die Mädels haben mich toll aufgenommen und in die Mannschaft integriert. Das Training ist sehr professionell und macht mir großen Spaß. Ich bin sehr dankbar, dass uns Bregenz Handball das alles ermöglicht, und uns bei dieser Entscheidung unterstützt hat“ . Seit diesem Jahr unterrichtet sie an der Volksschule Schwarzach und war zuvor vier Jahre in Lustenau als Pädagogin tätig.

ALLROUNDERIN

Anna Moosbrugger kann auf der Außenbahn oder auch im Zentrum als Spielerin eingesetzt werden. „Ich mag beide Positionen sehr.“