Emotionaler Schmuck für die Gräber

Gestecke und Kränze aus natürlichen Werkstoffen und zurückhaltender Symbolik sorgen für eine Verbundenheit über den Tod geliebter Menschen hinaus.

Es ist gelebte Tradition, das Grab als letzte irdische Ruhestätte schön zu gestalten. Diese fürsorgliche Beschäftigung hilft mit, den anfänglichen Verlust in ein Gefühl der Dankbarkeit umzuwandeln. Die Grabpflege ist eine symbolische Handlung, die imstande ist Trost zu spenden.

Natürliche Werkstoffe

Silvia Mennel-Vögel, Elfenschuh in Hittisau

Nachdem die ersten leichten Fröste den sommerlichen Glanz auf den Gräbern beendet haben, ist es an der Zeit, die Gräber für Allerheiligen und Allerseelen vorzubereiten.

Für diesen Anlass schaffen wir von „Elfenschuh“ gerne Kreationen aus natürlichen Werkstoffen. Inspiriert werden wir in unserem Tun durch die Natur, und gerne verarbeiten wir lebende und getrocknete Pflanzenteile. Jedes Werkstück ist dabei ein Unikat. Ob Moos, Reisig, Zapfen oder knorrige Wurzeln, die verwendeten Materialien stammen aus der Natur und stehen für unsere Naturverbundenheit. So winden wir aus Ranken Kränze, fügen stimmungsvoll Beeren und Zapfen hinzu und spielen mit der Textur der Materialien.

Symbolik

In der Grabfloristik dürfen starke Symbole nicht fehlen. Durch die Kraft der Formen werden bewusst Emotionen geweckt. Das Kreuz als starkes Symbol der Chris­tenheit ist sehr beliebt. Gefragt ist auch der Kreis als Symbol für das ewige Leben. Er verkörpert unser Dasein ohne Anfang und Ende und steht damit für unseren Glauben an das ewige Leben. Diese Kreisform nehmen die Expertinnen aus Hittisau in ihren verschiedengestaltigen Kränzen stilvoll auf.