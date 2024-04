Emily Schöpf kürt sich sensationell zur Super-G Staatsmeisterin

ei den österreichischen Meisterschaften auf der Reiteralm gingen am Donnerstag die Super-G Bewerbe über die Bühne, nachdem sie am Vortag witterungsbedingt abgesagt werden mussten.

Gleich zwei neue österreichische Meisterinnen brachte der Damen Super-G: In einem engen Rennen fuhren die Tirolerin Franziska Gritsch und Emily Schöpf aus Vorarlberg mit 48,20 Sekunden die gleiche Zeit und durften sich über den Titel freuen. Platz drei ging an Elisabeth Kappaurer (+0,21 Sek.). Für Gritsch und Schöpf waren es die jeweils zweiten österreichischen Meistertitel. Die Tirolerin holte 2022 im Montafon den Sieg in der Abfahrt, die 24-jährige Schöpf triumphierte 2019 in St. Lambrecht im Riesentorlauf.



„Ich bin sehr froh über den Staatsmeistertitel und glücklich die Saison so abschließen zu können. Die Bedingungen waren nicht einfach, aber sie haben sich richtig bemüht und eine gute Piste hinbekommen. Bei meinem Lauf habe ich die Ausfahrt ins Flache nicht ganz optimal erwischt, trotzdem dann einen guten Speed mitnehmen können und bin froh über dieses Ergebnis,“ so Gritsch nach dem Rennen.



„Heute war nochmals ein wichtiger Tag für mich und ich freue mich, dass ich so gut performt habe. Meine Fahrt war ganz gut und ich habe gemerkt, dass ich einen guten Zug am Ski hatte. Der Titel ist etwas Besonderes für mich,“ sagte Schöpf, die bereits in der Abfahrt Bronze holen konnte.



Beim Herren Super-G setzte sich Raphael Haaser durch. Der Tiroler verwies Abfahrts-Meister Otmar Striedinger in einem engen Rennen um 0,07 Sekunden auf Rang zwei. Bronze ging an Lukas Feurstein, der mit 0,13 Sekunden Rückstand auf Haaser ins Ziel kam. Für den 26-jährigen Haaser war es der erste österreichische Meistertitel in seiner Karriere.



„Es ist sehr cool am Ende der Saison die Form vom Winter bestätigen zu können. Der österreichische Meistertitel hat mir bislang noch gefehlt und ich bin froh, dass mir das heute geglückt ist,“ so Raphael Haaser über seinen Sieg.