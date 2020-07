EM-Ticket für Pauger, ÖM-Gold für Hämmerle und Burtscher

Starker Auftritt der jungen Triathleten aus dem Ländle bei den Nationalen Titelkämpfen

Somit hat der Bregenzer sein großes Ziel, die Qualifikationskriterien für die EM in 5 Wochen in Tartu erfüllt. Dazu holte er sich die Goldmedaille in der U23-Klasse. Eine weitere Goldmedaillen gab es durch Sarah Hämmerle (Tri Dornbirn) bei den Juniorinnen. Larissa Burtscher und Jakob Meier (Tri Team Bludenz) konnten die Jugendklasse gewinne, die bei der ÖM aber nicht gewertet wird. Hämmerle und Burtscher schafften somit ebenfalls die Qualifikationskriterien für die EM in Tartu für das Juniorenrennen.