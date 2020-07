EM-Ticket für Hämmerle, Pauger und Burtscher

Noch nie so viele Triathleten qualifizierten sich für ein Großereignis

Für die vom 28.-30. August 2020 stattfindende ETU Europameisterschaft auf der Olympischen Distanz in Tartu (EST) hat das ÖTRV-Präsidium ein starkes 12-köpfiges Team nominiert. Darunter gleich 3 Ländleathleten. Dies hat es in der über 30jährigen Geschichte des Vorarlberger Triathlon Verbandes noch nie gegeben.

Der Präsident des VRTV Thomas Bader - „Wir waren in der Zeit des Lockdowns weltweit die Ersten die unseren Triathleten eine entsprechende Schwimmmöglichkeit bieten konnten. Der Einsatz der an unsere Grenzen ging, hat sich gelohnt. Ein historischer Augenblick für den VTRV. Wir gratulieren den drei Sportlern und danken allen Kooperationspartnern die uns in dieser Zeit so tatkräftig unterstützt haben – u.a. das Olympiazentrum Vorarlberg mit Sebastian Manhart, das Land Vorarlberg mit Martina Rüscher und ihrem Team, das Stadtbad Dornbirn mit Herbert Kaufmann und seinem Team, dem Vorarlberger Schwimmverband, dem Leichtathletikverband, der Stadt Dornbirn mit Julian Fässler und dem Österr. Triathlon Verband mit Robert Michlmayr.