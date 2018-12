EM-Silber für Lauteracher Vincent Forster

Bei der im serbischen Nis ausgetragenen Shotokan-Europameisterschaft - der European Shotokan Karate Association - erreichte der 21-jährige Lauteracher von Karate Hofsteig im Kata Team Bewerb den 2. Platz.

Leider nicht so erfolgreich war der Auftritt von Vincent in der Kategorie Kata Einzel der Senioren. Nach einem 3:2 Auftaktsieg gegen den Spanier Jorge Molto Picazo unterlag er in der zweiten Runde dem Italiener Francesco Federico mit 1:4 und schied aus dem Bewerb aus.