EM-Revanche in der Höchster Rheinauhalle

Kunstradler und Radballer wollen nach der EM zuhause glänzen.

Zu einem Junioren-EM-Revancheturnier lädt am kommenden Samstag der ÖAMTC Radfahrer Club Mazda Hagspiel in die Höchster Rheinauhalle. Fünf von sieben der in Schaffhausen an der Junioren EM gestarteten Nationen sind in Höchst dabei. Neben den drei Erstplatzierten aus Deutschland (1.), Tschechien (2.) und der Schweiz (3.) sind noch die Franzosen (6.) und natürlich das heimische Team Timo und Linus Lampert (5.) am Start. Lediglich die Belgier und Ungarn können wegen Schulterminen nicht kommen.