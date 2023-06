EM-Revanche der Radballer in der Rheinauhalle

Radball in Höchst – hochkarätige Junioren EM-Revanche - Teams aus 6 Nationen – Höchster „Silber“-Duo will die EM-Medaille bestätigen - Traditionsturnier auch für den Nachwuchs

Zu einem hochkarätigen „Junioren-EM-Revancheturnier“ kommt es am kommenden Samstag in Höchst, bei dem sechs Nationen aufeinandertreffen. Dieses Turnier bietet nicht nur eine spannende Gelegenheit für die Nachwuchsteams des ÖAMTC Radfahrer Club Mazda Hagspiel Höchst, sich mit ihren Alterskollegen zu messen, sondern ist auch die Chance für das Team Timo Lampert und Max Schallert, ihre Silbermedaille von der Europameisterschaft 2023 in Wallisellen/Schweiz zu bestätigen. Timo und Max sind voller Ehrgeiz und Entschlossenheit, ihre herausragenden Fähigkeiten erneut zu demonstrieren und ihre Position als eines der führenden Nachwuchsteams in Europa zu festigen. Dabei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die beiden erst 14 Jahre alt sind und somit noch mehrere Chancen haben, an Junioren Europameisterschaften teilzunehmen.