EM-Gruppen: Österreich in Gruppe mit bestem Weltranglisten-Schnitt

Österreich steht bei der Fußball-EM im Sommer in Deutschland vor einer herausfordernden Aufgabe: In der Gruppe D mit dem höchsten durchschnittlichen FIFA-Weltranglistenplatz ihrer Gegner.

Die Stärke der Gruppen im Vergleich

Der Weg ins Achtelfinale und die nächsten Spiele

Die zwei besten Teams jeder Gruppe sowie die vier besten von sechs Gruppendritten ziehen ins EM-Achtelfinale ein. Österreich trifft zuerst am 17. Juni in Düsseldorf auf Frankreich. Es folgen die Partien gegen Polen (21. Juni) und die Niederlande (25. Juni) jeweils in Berlin. Die FIFA hatte ihre jüngste Weltrangliste am Donnerstag veröffentlicht. Bis Turnierstart am 14. Juni ist keine Aktualisierung mehr geplant. Das nächste Ranking folgt laut Angaben des Weltverbandes am 20. Juni.