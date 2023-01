Elvis-Tochter Lisa Marie Presley musste nach Herzstillstand reanimiert werden

Lisa Marie Presley, Tochter der Rock 'n' Roll-Legende Elvis Presley, soll in ihrem Anwesen in Kalifornien einen Herzstillstand erlitten haben.

Wie sich das US-amerikanische Boulevard-Blatt TMZ auf der Sängerin nahe stehende Quellen beruft, wurden Rettungskräfte zu dem Haus in Calabasas gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte die 54-Jährige keinen Herzschlag mehr und musste reanimiert werden. Wie die Quellen weiter mitteilten, gelang es den Sanitätern damit wieder einen Puls bei Presley zu erzielen, bevor sie die Tochter des "King of Rock 'n' Roll" in die Notaufnahme transportieren. Zum aktuellen Gesundheitszustand der Sängerin ist noch nichts weiteres bekannt.