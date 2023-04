Elon Musk nicht mehr die Nummer 1: Das sind die reichsten Menschen

Das "Forbes"-Magazin hat kürzlich seine neueste Liste der reichsten Milliardäre der Welt veröffentlicht. Sowohl der reichste Mann, als auch die reichste Frau stammen aus Frankreich.

Das renommierte "Forbes"-Magazin hat zum 37. Mal seine Liste der reichsten Milliardäre der Welt veröffentlicht und dabei einige interessante Trends offenbart. So ist fast die Hälfte der Milliardäre im Vergleich zum Vorjahr ärmer geworden und 254 Menschen haben sogar ihren Milliardärsstatus verloren. Andererseits haben es 150 neue Gesichter auf die Liste geschafft und dürfen sich nun offiziell zu den Superreichen zählen.

Mateschitz als reichster Newcomer

Nicht mehr dabei - ob freiwillig oder nicht

Bernard Arnault: erstmals auf dem ersten Platz

Das "Forbes"-Magazin berichtet, dass Bernard Arnault das erfolgreichste Jahr unter allen Milliardären auf der Liste hatte. Er hat es zum ersten Mal auf den ersten Platz geschafft. Seine Luxusgüter-Firma LVMH, zu der Marken wie Louis Vuitton, Christian Dior und Tiffany gehören, hat Rekordumsätze und -gewinne erzielt und die Aktien in neue Höhen getrieben. Sein Vermögen wird auf rund 211 Milliarden US-Dollar geschätzt, was einer Zunahme von etwa 53 Milliarden US-Dollar entspricht. Ein französischer Staatsbürger führt damit erstmals seit Beginn der jährlichen Veröffentlichung der Liste im Jahr 1986 die Rangliste der reichsten Milliardäre der Welt an.